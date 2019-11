Dalla Spagna, il retroscena: Reus rifiutò il Barcellona

Avrebbe potuto esserci il Barcellona nel destino di Marco Reus. Il giocatore del Borussia Dortmund, nell’estate 2016, ha infatti trattato con il club blaugrana, rifiutando però l’offerta. A rivelarlo è il Mundo Deportivo, che sottolinea come i catalani, dopo aver ceduto Pedro al Chelsea l’anno prima, fossero alla ricerca di un attaccante di primo livello per completare un reparto che poteva già contare su Messi, Suarez e Neymar. Il tedesco, tuttavia, dopo aver incontrato il segretario tecnico del Barça Robert Fernandez, decise di declinare la proposta: alla base della sua scelta il timore di trovare poco spazio, che avrebbe potuto impedirgli di mettersi in luce per poter poi venir convocato dalla propria Nazionale per gli Europei francesi.