Dalla Spagna, James Rodriguez in ritiro con il Real Madrid: previsto incontro con l’Atletico ma…

“Il labirinto di James”, “No a Simeone”, “Potrebbe anche restare al Real”. Continuano ad essere tanti i dubbi sul futuro di James Rodriguez. Dalla Spagna, è Marca a parlare del colombiano e della vicenda di mercato che riguarda, oltre ai blancos, anche l’Atletico Madrid e il Napoli.

La sconfitta in amichevole per 7-3 potrebbe aver peggiorato la buona riuscita dell’operazione che avrebbe potuto portare il trequartista ex Bayern Monaco alla corte dei Colchoneros. Il quotidiano spagnolo, infatti, delinea una situazione piuttosto incerta anche a causa del ko subito da Zidane proprio in favore dei rivali concittadini. Se da una parte James Rodriguez continua non rientrare nei piani del tecnico francese, dall’altra è anche vero che lo stesso colombiano, con passaporto spagnolo, avrebbe piacere a rimanere nella capitale madrilena – oggi si aggregherà al gruppo a Valdebebas -. Il Real Madrid preferirebbe cederlo al Napoli, con De Laurentiis e Carlo Ancelotti in pressing, ma decisivo potrebbe essere un incontro previsto per sabato prossimo tra Florentino Perez e i dirigenti dell’Atletico Madrid.

Come afferma Marca, filtra pessimismo con i Blancos orientati ad un secco no all’Atletico e, in questo senso, il Napoli tornerebbe prepotentemente in pole position per James Rodriguez.