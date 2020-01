Dalla Spagna, la bomba di mercato può essere… Bale

L’ultimo giorno del mercato dei trasferimenti può essere davvero sorprendente, ma dalla Spagna sono convinti che la vera bomba possa portare il nome di Gareth Bale. Secondo Sport, che cita il The Times, il gallese del Real Madrid può partire all’ultimo momento da Madrid.

Il calciatore è stato più volte accostato al Tottenham in queste ultime ore di calciomercato e nonostante le continue smentite il ritorno in Premier League non è poi così improbabile. Secondo i media inglesi, infatti, Bale sarebbe in trattativa avanzata con gli Spurs per quello che sarebbe un clamorso ritorno in terra britannica. Daniel Levy, presidente degli Spurs, ha recentemente viaggiato a Madrid per parlare con Florentino Pérez in persona con l’intenzione di garantire ogni disponibilità per l’attaccante trentenne.