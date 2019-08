Dalla Spagna, Malcom salta l’allenamento con il Barcellona: passaggio allo Zenit in dirittura d’arrivo

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arrivano conferme dalla Spagna. Malcom e il Barcellona sono ai saluti. Il calciatore brasiliano, in passato accostato anche all’Inter e alla Roma, è ad un passo dallo Zenit San Pietroburgo.

Come riportato da AS, Malcom non ha svolto l’allenamento odierno con il Barcellona non presentandosi alla seduta di comune accordo con i blaugrana. Il trasferimento allo Zenit San Pietroburgo è ormai cosa fatta. Il classe ’97 ex Bordeaux si trasferirà in Russia per una cifra vicina ai 40 milioni di euro più 5 di bonus, somma che permetterebbe al club catalano di ammortizzare la spesa fatta la scorsa estate per assicurarselo dai girondini.

Questa operazione potrebbe avere dei risvolti anche in Italia. Infatti, l’arrivo di Malcom allo Zenit libererebbe Emiliano Rigoni che, da tempo, è un obiettivo per il reparto avanzato della Sampdoria.