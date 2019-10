Dalla Spagna, malumore Mbappé: rapporti tesi con Tuchel. Real Madrid e Juventus osservano…

Aveva già alzato un po’ la voce dopo il tris in Champions League, ma ora Kylian Mbappé potrebbe diventare un vero e proprio caso al Paris Saint-Germain. Stando a quanto riporta AS, infatti, tra l’attaccante francese e il tecnico Thomas Tuchel non ci sarebbe un buon rapporto.

Il tedesco sa bene il valore del giocatore ma nei mesi a Parigi tra loro il feeling non è sbocciato. Secondo il periodico, Tuchel considera ancora Neymar la punta di diamante della sua squadra, cosa che a Mbappé, chiaramente, non sta bene. Il francese vuole prendersi la scena anche perché tra i suoi obiettivi c’è, senza ombra di dubbio, il Pallone d’Oro. Questa situazione starebbe portando il 20enne a fare serie riflessioni sul futuro, valutando anche l’ipotesi di addio a fine stagione.

Ecco perché Mbappé viene spesso accostato alle big d’Europa. Non ultime Real Madrid e Juventus. AS, infatti, scrive che la situazione del francese è monitorata molto da vicino dalle due potenze. Da una parte l’italiana a caccia del nuovo Cristiano Ronaldo, dall’altra i blancos che vorrebbero ricreare la squadra perfetta per tornare a vincere tutto.