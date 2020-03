Dalla Spagna: Messi resterà al Barcellona ad una sola condizione

Le voci sul futuro di Lionel Messi si susseguono da settimane. Dopo i rumors dovuti a presunti malumori con la dirigenza – specie dopo il botta e risposta avuto con Abidal – le sorti del numero 10 argentino sembravano poterlo portare lontano da Barcellona.

Adesso, come riporta El Confidencial, sembra che la permanenza del sei volte Pallone d’Oro sia legata essenzialmente ad una condizione: il ritorno di un attaccante in maglia blaugrana. Si tratterebbe di Neymar. Il brasiliano, ex dei catalani, era passato al Paris Saint-Germain per provare la scalata senza l’ombra della Pulce. Ad oggi, però, con risultati non certo troppo positivi. Stando a quanto si apprende, Messi avrebbe posto la condizione di riacquistare O’Ney, compagno di club dal 2013 al 2017. Se questo verrà fatta, l’argentino non avrà problemi a restare al Barcellona e, perché no, rinnovare anche il suo contratto e scongiurare così l’addio.