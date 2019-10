Dalla Spagna: Messi rilanciato verso il Pallone d’Oro, superata la concorrenza

Le prime pagine di Sport e As di oggi, mercoledì 31 ottobre, parlano chiaro: Leo Messi viaggia verso il suo sesto Pallone d’oro, dopo aver vinto per la sesta volta in carriera la Scarpa d’oro qualche settimana fa. I media spagnoli, infatti, sono convinti che il fuoriclasse argentino abbia superato la concorrenza, che al momento vede in Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk i più gettonati per il secondo e il terzo posto. Dopo un avvio di stagione complicato a causa di un infortunio, nelle partite contro Siviglia, Eibar, Slavia Praga e Valladolid (match di martedì in cui, nel 5-1 per i suoi, ha realizzato l’ennesima doppietta) ha ripreso a brillare come sempre, candidandosi al primo posto per la cerimonia del riconoscimento individuale di France Football che si terrà nel mese di dicembre.

Ma non solo i tanti gol di questo inizio di stagione, perché anche la scorsa può ritenersi spettacolare per la Pulce, straordinario dal punto di vista individuale, che non è stato determinante solo nella disfatta di Liverpool in Champions e nella finale di Coppa di Lega contro il Valencia. Attenzione, come detto, a van Dijk del Liverpool (fresco vincitore della massima competizione europea e premiato dalla Uefa come miglior giocatore dell’anno) e l’eterno rivale Cristiano Ronaldo (che invece ha trionfato in Serie A con la Juventus e in Nations League col Portogallo).