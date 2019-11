Dalla Spagna: Messi vincerà il Pallone d’Oro, alla cerimonia andrà insieme a Neymar

Lunedì 2 dicembre, presso il théâtre du Châtelet di Parigi, avrà luogo la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro per quanto riguarda l’edizione 2019. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, tutti gli occhi saranno rivolti su Leo Messi, poiché sarà lui a vincere il riconoscimento personale, che sarebbe il sesto per la sua immensa bacheca, a quattro anni di distanza dall’ultima volta (in mezzo ci sono stati due volte Cristiano Ronaldo e una volta Modric). Si dice che le votazioni siano terminate lo scorso 9 novembre con 182 giornalisti votanti. Non è stato inserito nella lista dei 30 finalisti per aggiudicarsi il prestigioso premio di France Football Neymar, che probabilmente – sempre stando a quanto raccontato dal giornale spagnolo – accompagnerà Messi alla cerimonia parigina, in quanto grande amico della Pulce. Presenteranno la serata la giornalista Sandy Heribert e l’ex calciatore Didier Drogba.