Dalla Spagna, Mourinho all’Arsenal per il post Emery

Potrebbe esserci il clamoroso ritorno di José Mourinho in Premier League nei prossimi mesi. Dopo l’addio al Manchester United, lo Special One sta aspettando l’occasione giusta per rimettersi su una panchina prestigiosa.

Se spesso il portoghese è stato accostato al Real Madrid, e di recente alla Bundesliga, al Borussia Dortmund, dalla Spagna, in particolare la trasmissione El Chiringuito, parla di un Mourinho candidato alla panchina dell’Arsenal. I gunners non sono più convinti di Unai Emery e vorrebbero cambiare. L’ex allenatore anche dell’Inter vedrebbe di buon occhio la pista inglese.