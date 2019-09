Dalla Spagna, nome nuovo per l’Inter Miami di Beckham: c’è Solari

Continuano a rimbalzare con insistenza le voci di una campagna acquisti davvero incredibile da parte dell’Inter Miami di David Beckham. Dopo i rumors su Messi e quelli più recenti su David Silva, ecco che l’attenzione si sposta su chi sarà il tecnico della squadra dell’ex Spice Boy.

Stando a quanto riporta Marca, che cita DirecTV Sports, il nome di Santiago Solari sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di Beckham. I due, tra le altre cose, si conoscono molto bene avendo giocato insieme nel Real madrid. Per Solari non sarebbe la prima volta in america e nel football americano. Nel 1994, infatti, prima di iniziare la sua lunga e importante carriera, il 42enne aveva giocato una stagione con la squadra del college Richard Stockton nel New Jersey.