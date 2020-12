Dalla Spagna, occasione Diego Costa: ha chiesto cessione all’Atletico Madrid

Diego Costa verso l’addio all’Atletico Madrid. Forse già a gennaio. Sarebbe questa la notizia di mercato esplosa in Spagna. L’attaccante avrebbe chiesto la cessione anticipata nonostante la scadenza del proprio contratto nel mese di giugno.

Secondo quanto riportato da As lo spagnolo avrebbe chiesto ufficialmente ai colchoneros di risolvere il contratto per motivi familiari. A 32 anni, il bomber stava vivendo una stagione particolare con tanto di concorrenza da parte di Luis Suarez. Difficile capire se la sua decisione sia dovuta a veri problemi personali o abbia a che fare proprio con il dualismo con l’uruguaiano. In questa stagione il centravanti ha messo in bacheca solo 7 presenze, di cui 5 a gara in corso.