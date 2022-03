Dalla Spagna, Psg stufo di Neymar: vuole liberarsene

Rumors sul futuro del brasiliano

Sport.es, che cita il giornalista Romain Molina, spiega come nel mirino dei vertici societari ed in particolare degli emiri del Qatar ci sia Neymar. Il brasiliano non soddisfa più l'ambiente parigino per diversi motivi. Sia per la qualità del gioco espresso dall'ex Barcellona, sia per le doti di leadership non al livello che ci si attendeva. In più, anche lo stile di vita dell'attaccante non farebbe impazzire di gioia la proprietà. A questi diversi fattori si aggiungerebbero anche i rapporti tesi tra il padre di O'Ney, nonché suo agente, e la dirigenza. Tutto questo starebbe spingendo il Psg a pensare ad una rivoluzione che comprenderebbe la separazione dal brasiliano.