Dalla Spagna, Real Madrid-Sergio Ramos e la battaglia per il rinnovo: può liberarsi a parametro zero

Sergio Ramos e il Real Madrid una storia che potrebbe finire nella prossima stagione. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il club di Florentino Perez corre il rischio di consentire a Sergio Ramos di diventare free-agent nella prossima estate.

Il contratto del difensore madrileno, infatti, è in scadenza nel 2021 e senza rinnovo potrebbe essere libero di accordarsi con altri club che lo avrebbero a parametro zero. La battaglia tra Sergio Ramos e Real Madrid è iniziata da tempo con il giocatore che desidera un rinnovo di almeno alcuni anni (fino al 2023) non solamente di una stagione come starebbe ipotizzando la società. Ecco perché i dialoghi tra le parti sono sempre più difficili. In passato il Gran Capitan aveva giurato amore e fedeltà anche se mettere in mezzo il fattore economico. Vedremo come si evolverà la situazione anche se dalla Spagna non arrivano segnali positivi…