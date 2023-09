Dalla Spagna: “Rubiales nascose al Barça 24 milioni. Li diede a… Piqué”

Nonostante non sia più il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales è ancora al centro delle polemiche. Non c'entra, stavolta, il bacio a Jennifer Hermoso in diretta tv dopo la vittoria del Mondiale femminile. Il quotidiano El Mundo ha rivelato i retroscena della trattativa per modificare il formato della Supercoppa spagnola e portarla in Arabia Saudita nel settembre del 2019. Un affare ricchissimo per la Federazione, ma soprattutto per... Gerard Piqué.