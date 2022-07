Dalla Spagna: Santi Mina si allena col Celta Vigo dopo la condanna

Niente da fare per il Celta Vigo, che dopo aver allontanato Santi Mina dopo la condanna a quattro anni di carcere per abuso sessuale, è stato costretto a riammettere in rosa il calciatore, che oggi si è allenato con la squadra. Dopo aver...

Redazione ITASportPress

Niente da fare per il Celta Vigo, che dopo aver allontanato Santi Mina dopo la condanna a quattro anni di carcere per abuso sessuale, è stato costretto a riammettere in rosa il calciatore, che oggi si è allenato con la squadra. Dopo aver chiesto al calciatore di evitare di presentarsi per non ledere all'immagine del club, l'ex Valencia si è comunque presentato e si è allenato a parte rispetto al gruppo che farà parte della prossima stagione.

L'episodio risale al 18 giugno 2017 e avvenne a Mojacar (Almeria). Il tribunale presieduto dal giudice Tarsila Martinez ha assolto Mina dal reato di violenza sessuale per il quale il pm aveva chiesto otto anni di carcere. È stata confermata, invece, l'accusa di abuso sessuale per il quale è stato inoltre emesso un ordine restrittivo di distanziamento da 500 metri nei confronti della vittima per la durata di 12 anni, oltre a un risarcimento di 50mila euro.