Dalla Spagna: scandalo Barcellona, finanziata società con profili social fake per proteggere Bartomeu e attaccare Messi

Scandalo in Spagna. Secondo quanto raccolto dal programma Què t’hi jugues, il Barcellona avrebbe finanziato la 14 Ventures, una società in possesso di un centinaio di profili social fake, per proteggere la reputazione del presidente Josep Maria Bartomeu e danneggiare, al contrario, l’immagine di Lionel Messi, Pep Guardiola, Xavi e Gerard Piqué. Un’operazione che sarebbe nata nel 2017: da allora, da tali profili sarebbero ad esempio partiti gli attacchi nei confronti di Messi nella questione relativa al rinnovo di contratto e a Piqué nella vicenda sulla Coppa Davis.

