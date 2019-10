Dalla Spagna, scoppia un nuovo caso Bale: ancora problemi con Zidane

Torna a riaprirsi il caso Gareth Bale in Spagna, sponda Real Madrid. Dopo un’estate ricca di colpi di scena e dichiarazioni spesso contrastanti, il gallese sarebbe nuovamente in rotta col club blancos.

I rumors estivi sulla partenza del giocatore si erano placati e Bale sembrava essersi ripreso il Real Madrid. Ma il vero problema era, e resta, il suo rapporto con il tecnico Zidane. La recente esclusione dall’ultima gara di Champions League contro il Brugge, sembra aver fatto scatenare nuovamente l’ira del calciatore. Come riporta AS, Bale si è stufato dell’atteggiamento di Zidane e avrebbe chiesto la cessione definitiva nella prossima finestra di calciomercato estivo. L’esterno classe ’89 si sente maltrattato dal proprio tecnico che non gli porta rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera e, specialmente, nei suoi anni col club madrileno.

Ecco perché avrebbe chiesto la cessione, questa volta senza ripensamenti. Per Bale potrebbe riaprirsi la pista cinese o un clamoroso ritorno in Premier League.