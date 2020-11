Dalla Spagna, Sergio Ramos dirà addio al Real Madrid all’80%

Se ne sta parlando troppo per far rientrare la notizia nelle classiche indiscrezioni o rumors poco possibili del calciomercato. L’addio di Sergio Ramos dal Real Madrid non è mai stato così vicino. A confermarlo, parlando a El Chiringuito TV, è il noto scrittore Cristobal Soria, molto vicino se non addirittura amico del Gran Capitan blancos.

Sergio Ramos: addio al Real Madrid

Dal parere esperto di Soria si capisce come la posizione di Ramos sia davvero in bilico e l’addio al Real sembra molto plausibile. “Conosco l’ossessione di Sergio, vuole restare al Real Madrid, però lo vedo più fuori che dentro”, ha tuonato l’uomo sul destino del centrale madrileno. “Percentuali? Per me ha il 20% di possibilità di rimanere e l’80% di andare via. È complicato: Perez non si è ancora reso conto che Sergio Ramos sarà libero di firmare per un’altra grande squadra europea tra 48 giorni. Ed è incredibile perché parliamo di un giocatore il cui rendimento sportivo non si discute: è più forte oggi che a 25 anni. Tutti lo sanno, tutti sanno che Ramos si libera tra poco ma l’unico che non se ne è accorto è il presidente”.