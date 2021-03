Dalla Spagna sicuri: al Barcellona parte la rivoluzione Laporta. Ossessione Haaland e non solo…

Lionel Messi c’è e ci sarà. Il Barcellona di Joan Laporta vuole riprendere il cammino vincente con la sua stella argentina. Ne sono convinti in Spagna, dove AS traccia la linea sul futuro del club e sulle operazioni di calciomercato del nuovo presidente dei catalani. Punto fermo, però, sarà sempre il numero 10…

Barcellona: Laporta e l’ossessione per Haaland

Come sottolinea il periodico spagnolo, l’era Laporta è appena iniziata ma già si intuisce quali siano le sue intenzioni. Il neo presidente vuole far tornare il Barcellona tra le grandi. Niente più scottanti eliminazioni in Champions League e soprattutto di nuovo ai vertici della Liga.

Per fare questo occorrerà costruire una squadra all’altezza e, soprattutto, non sbagliare investimenti. Nell’idea del nuovo numero uno c’è l’intenzione di confermare Lionel Messi e di costruirgli, ancora, una squadra attorno. Erling Haaland, secondo AS, è la vera ossessione di Laporta. Il centravanti del Borussia Dortmund sarebbe l’obiettivo numero uno per la stagione 2021-22.

Con il norvegese anche Alaba, che ha già annunciato l’addio al Bayern Monaco. E se in difesa Eric Garcia è già stato praticamente annunciato, ecco che rimangono solo altri due colpi: un centrocampista e, forse, Sergio Aguero dal Manchester City.