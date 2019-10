Dalla Spagna sicuri, il Barcellona ha scelto il dopo-Suarez: è corsa a due

Non sarà facile sostituirlo, ma in casa Barcellona hanno le idee piuttosto chiare. Il dopo-Suarez sarà un vero crack del calcio europeo.

Dalla Spagna, ed in particolare Mundo Deportivo, rilanciano le voci secondo cui il club blaugrana avrebbe individuato chi sarà il prossimo attaccante che arriverà in squadra. Dopo le voci, anche insistenti per Lautaro Martinez dell’Inter e Roberto Firmino del Liverpool, pare che l’attenzione del Barcellona si sia rivolta altrove.

CORSA A DUE – Secondo il periodico spagnolo, le due preferenze dei blaugrana porterebbero i nomi di Harry Kane del Tottenham e Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. I due, ormai affermati nel panorama calcistico mondiale, sono opzioni tanto suggestive quanto costose e complicate ma il Barcellona sa bene di dover trovare un sostituto all’altezza di Suarez e non baderà a spese, esattamente come fatto per Griezmann e le altre stelle finite a vestire la maglia catalana.