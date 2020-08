Dalla Spagna sicuri, il ciclo di Simeone è finito: per l’Atletico Madrid c’è Allegri

Diego Pablo Simeone in bilico all’Atletico Madrid. L’allenatore argentino che ha fatto la storia recente del club colchoneros pare essere ai titoli di coda. L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Lipsia potrebbe aver dato il colpo di grazia all’esperienza madrilena del tecnico.

Secondo quanto riporta calciomercato.it che cita Marca e El Chiringuito TV, pare che il ciclo di Simeone sia definitvamente concluso. Al suo posto un italiano: Massimiliano Allegri.

Atletico Madrid: addio Simeone, spunta Allegri

Il futuro di Simeone può cambiare dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lipsia. Stando a quanto si apprende, il 2-1 subito avrebbe fatto precipitare le quotazioni di conferma del mister per la prossima annata.

Al suo posto, in pole position, ci sarebbe il nome di Massimiliano Allegri, tecnico livornese ex Juventus, che potrebbe innescare un triangolo di allenatori senza precedenti. In caso di addio, Simeone potrebbe rientrare nella corsa per la guida dell’Inter, nel caso in cui i nerazzurri dovessero decidere di rinunciare ad Antonio Conte. Insomma, non resta che attendere la conclusione della stagione e i vari bilanci dei club. Non occorrerà molto tempo dato che la prossima annata è già alle porte.



