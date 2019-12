Dalla Spagna, sicuri: Klopp è l’erede di Valverde al Barcellona

Campione d’Europa in carica, fresco vincitore del campionato del mondo per club. Jurgen Klopp è diventato nel 2019 assoluto protagonista alla guida del Liverpool. Un 2019 ricco di successi che, se le cose dovessero continuare in questo modo, lo porterà anche sul tetto d’Inghilterra vincendo la Premier League.

Il mister tedesco ha trasformato il Liverpool e, in futuro, potrebbe portare la sua grinta, il suo spirito e la sua abilità anche in Spagna. Ne è convinto Mundo Deportivo che, sulla prima pagina di oggi, mette il nome del tecnico Reds in cima alla lista dei candidati a prendere il posto di Ernesto Valverde alla guida del Barcellona. “El Preferido”, scrive il quotidiano iberico. L’ambiente blaugrana lo vorrebbe come prossimo allenatore anche se il nome di Koeman è sempre tra i più papabili.