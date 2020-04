Dalla Spagna sicuri: Zidane allenerà Mbappé ma… al Psg

Il Paris Saint-Germain vuole riportare in Francia Zinedine Zidane. Una squadra tutta Madre in Francia per i campioni parigini. Ad affermarlo è Mundo Deportivo secondo il quale la società di Al-Khelaifi avrebbe messo nel mirino l’attuale allenatore del Real Madrid per avviare un nuovo progetto tecnico e tattico a partire dalla prossima stagione.

Zidane, già messo più volte in discussione in questa strana annata 2019-2020, potrebbe dunque avere il suo pupillo Kylian Mbappé ma al Psg e non al Real Madrid. Secondo il periodico spagnolo, l’obiettivo della società è quello di avviare un progetto all’insegna dell’appartenenza e avere un allenatore francese alla guida aiutarebbe anche a mantenre il gioiellino classe 1998. Al tecnico sarebbe garantito, oltre a un contratto faraonico, anche l’acquisto di tante stelle mondiali.