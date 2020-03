Dalla Spagna, Simeone può dire addio all’Atletico Madrid gratuitamente

Futuro in bilico per Diego Pablo Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid sembra essere giunto alla fine della sua esperienza sulla panchina colchoneros. Non è sicuramente una stagione memorabile per il club madrileno, lontano dalla vetta nella Liga e fuori dalla Copa del Rey. Unica chance in Champions League dove Morata e compagni hanno battuto per 1-0 i campioni in carica del Liverpool nella gara d’andata degli ottavi di finale.

Secondo quanto riporta El Chiringuito, a prescindere dall’esito della stagione, Simeone potrebbe dire addio al club. Ancora più probabile il suo addio in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League. L’allenatore argentino potrebbe salutare gratis, in quanto l’Atletico Madrid non avrebbe intenzione di fare resistenza pur di liberarsi dell’oneroso ingaggio del mister argentino.