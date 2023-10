Dalla Spagna: sirene arabe per Lewandowski. Il Barça ha già il sostituto

Secondo quanto riportato in Spagna con il quotidiano Sport in testa, Robert Lewandowski potrebbe già essere ai titoli di coda con il Barcellona. Per l'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund infatti, sarebbero sempre più insistenti le sirene che arrivano dall'Arabia Saudita, con diversi club della Saudi Pro League a contendersi l'attaccante polacco che, relativamente a queste proposte arabe, sarebbe molto tentato ad accettare. Nel caso in cui l'attaccante dovesse finire in Arabia Saudita (da non escludere già durante il mercato invernale secondo quanto riportato dal quotidiano Sport), il Barça di Xavi non starebbe di certo a guardare.