Dalla Spagna, sondaggio per il prossimo allenatore del Barcellona: prende quota… Henry

Non solo Jurgen Klopp, ci sarebbe anche il nome di Thierry Henry tra i possibili candidati a prendere il posto di Ernesto Valverde alla guida del Barcellona.

Dopo i rumors sull’allenatore del Liverpool, ecco che Sport, nella prima pagina odierna, scrive che l’ex allenatore del Monaco, tornato ad essere prima il vice di Martinez nel Belgio, e adesso primo allenatore del Montreal Impact in MLS, piace ad una parte della dirigenza catalana. L’ex stella francese, con un passato da giocatore proprio nel Barcellona, sarebbe il profulo adeguato per sostituire Valverde nel caso in cui questo non dovesse più convincere i vertici societari. “Gusta Henry”, questo il titolo scelto dal periodico.