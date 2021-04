Dalla Spagna, svolta Bernabeu: potrebbe essere usato per la NFL

Lo stadio spagnolo potrebbe ospitare gli incontri di football americano

Non solo incontri di calcio, ma anche gare legate ad altri sport. Questo è il progetto di Florentino Perez sull'utilizzo del nuovo stadio Santiago Bernabeu. L'idea del presidente del Real Madrid è quella di creare uno stadio aperto 365 giorni all'anno. Una trovata decisamente ambiziosa, volta a ottenere il maggior numero di entrate possibili per il club madrileno. Secondo El Confidencial, il modello scelto sarebbe la casa del Tottenham, che ha una superficie sintetica retrattile situata sotto il campo in erba naturale utilizzata solitamente per le partite della NFL.