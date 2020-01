Dalla Spagna, Valverde può saltare oggi: tre candidati in lizza per la panchina del Barcellona

Potrebbero essere ore decisive per il futuro di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, pare che oggi possa essere la giornata chiave per decidere quali saranno le sorti del mister blaugrana.

Dalla Spagna, ed in particolare Mundo Deportivo, non ha dubbi: questo pomeriggio Valverde potrebbe essere esonerato. Nel primo pomeriggio è poi in programma il vertice del consiglio di amministrazione, che potrebbe certificare proprio l’esonero dell’allenatore. Nella nottata c’è stato un lungo incontro tra i vertici della dirigenza catalana: Josep Maria Bartomeu, Javier Bordas, Carscar Grau, Eric Abidal e Ramon Planes. Se per la prossima stagione il nome di Xavi è stato ormai deciso, i nomi in lizza sarebbero tre: Mauricio Pochettino, esonerato di recente dal Tottenham, Quique Setién, libero dopo l’avventura terminata con il Betis e Gabi Milito, attualmente tecnico dell’Estudiantes. Chiaro che per il primo nome, ovvero l’ex allenatore degli Spurs, l’ipotesi non sarebbe solo quella di traghettatore e dunque escluderebbe l’arrivo in estate di Xavi.