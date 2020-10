Dalla Spagna, Zidane in crisi col Real Madrid: il Psg lo ha contattato

Zinedine Zidane traballa sulla panchina del Real Madrid e il Paris Saint-Germain ci prova. Sarebbe questa l’ultima indiscrezione di mercato che riguarda l’allenatore dei blancos dato per partente dalla capitale spagnola in caso di ulteriore flop in Champions League. Non è bastato a Zizou vincere il Clasico contro il Barcellona, per lui si parla ancora di esonero.

Zidane: il Psg ci prova

Come scrive El Chiringuito TV, per Zidane potrebbe chiudersi una porta, per altro bellissima e vincente col Real Madrid, ma allo stesso tempo, come si suol dire, si aprirebbe un portone. Infatti, nelle ultime due settimane, pare che il Paris Saint-Germain abbia sondato il terreno con il mister francese intensificando notevolmente i contatti per capire se ci sia margine d’azione per portarlo a Parigi dove il clima con l’attuale tecnico Tuchel non è dei migliori.

Se Zidane dovesse lasciare il Real Madrid, allora ecco che si parlerebbe subito di Psg con il ritorno in patria del francese.