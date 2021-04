Dalla Spagna, Zidane provato dalla stagione: in estate addio al Real Madrid

Tanti rumors sul futuro di Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid è stato spesso dato per partente dai blancos in questa stagione. Complice un avvio non proprio felice in Liga e alcuni risultati non troppo convincenti in Champions – fortunamente non decisivi fino ad ora per il proseguimento nella competizione -, il manager francese è stato sotto la lente di ingrandimento della critica. Una cosa che lo avrebbe provato fisicamente e mentalmente.

In Spagna sono convinti che l’ex stella stia seriamente meditando l’addio alla società madrilena. Da quanto si apprende da Besoccer che cita Telemadrid, Zidane sarebbe esausto, fisicamente e mentalmente e starebbe pensando di lasciare il suo ruolo di allenatore del Real Madrid, esattamente come già fatto nel 2018.

Difficile da capire se si tratti di voci fondate, ma certamente il futuro del francese è un argomento che interessa molto da vicino anche l’ambiente italiano, per la precisione quello della Juventus. Infatti, quello di Zidane sarebbe il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera in caso di esonero di Andrea Pirlo.