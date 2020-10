Dalla Spagna, Zidane sulla graticola dopo figuraccia Real Madrid: Pochettino e Allegri si candidano…

Non convince il Real Madrid di Zinedine Zidane in questo avvio di stagione. Né in campionato, tantomeno in Champions League dove l’esordio in coppa ha visto i suoi perdere in casa contro lo Shakhtar Donetsk per 2-3. Seconda sconfitta di fila considerando anche quella contro il Cadice in Liga e primi malumori che accendondo rumors sul futuro del mister francese per altro nella settimana che porta la Clasico di Spagna contro il Barcellona.

Zidane sulla graticola: Pochettino e Allegri si candidano

Secondo quanto si apprende da fonti spagnole, ed in particolare da Don Balon, il futuro di Zidane potrebbe essere deciso già nelle prossime giornate. Decisivo, in tal senso, il match contro il Barcellona che potrebbe determinare l’addio del francese dalla panchina madrilena. Una sconfitta del Real Madrid contro i catalani potrebbe portare Florentino Perez ad optare per un licenziamento immediato. Al posto del francese ci sarebbero essenzialmente due favoriti: Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. A confermarlo anche El Chiringuito TV che parla soprattutto del manager argentino ex Tottenham come primo della lista.