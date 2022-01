Dall’Ajax allo Shakhtar Donetsk: De Zerbi accoglie David Neres

Il brasiliano vola in Ucraina

Ajax e Shakhtar Donetsk hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Ucraina di David Neres. Il brasiliano lascia l'Olanda e vola in Ucraina alla corte del tecnico italiano Roberto De Zerbi. A rendere nota la conclusione della trattativa di cui si parlava da qualche tempo è stata la società olandese con una nota apparsa sul sito e sui profili social.