Dall’Arabia Saudita: Del Piero a un passo dall’Al Nassr: il nuovo ruolo

L'ex capitano e icona della Juventus, andrebbe in Arabia Saudita per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club. Situazione da monitorare con attenzione

Una vera e propria bomba di mercato quella arrivata in queste ore dall'Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto dai media sauditi, Alessandro Del Piero potrebbe presto diventare un nuovo membro dell'Al Nassr, il club di Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Marcelo Brozovic tra gli altri. Non una semplice suggestione ma, secondo quanto sostenuto dai quotidiani dell'Arabia Saudita, una trattativa già arrivate alle sue battute finali. L'ex capitano e icona della Juventus, andrebbe in Arabia Saudita per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club.