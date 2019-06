Dall’Argentina: Maradona soffre di Alzheimer? Il portavoce smentisce

Novità molto brusche arrivano dall’Argentina in seguito ai problemi di salute che hanno costretto il Pibe de oro Diego Armando Maradona a lasciare la panchina dei Dorados in Messico. Secondo quanto riportato da Radio La Red, l’ex attaccante numero 10 del Napoli potrebbe soffrire di un problema di Alzheimer. Una ipotesi però immediatamente smentita dal suo manager Matias Morla, pur lasciando qualche dubbio a riguardo: “Voglio chiarire che ogni esame effettuato non hanno dato alcuna indicazione in tal senso. In Messico Diego stava dirigendo e amministrando un campus di calcio, uno staff tecnico e un club; è stato sottoposto a vari controlli sanitari, da alcuni psicologi e psichiatri, e questi hanno dato risultati soddisfacenti, per cui non ci sono informazioni che coincidono con quanto lasciato trapelare dai mezzi di informazione”. Qual è la verità? Anche noi ci auguriamo naturalmente che le condizioni di salute di Maradona siano buone.