Dall’Europeo col Galles alle accuse di truffa ai compagni: indagato Cotterill

Nel 2016 l’Europeo aveva vissuto momenti sorprendenti. In un’edizione ricca di colpi di scena, le semifinali avevano visto contrapposte due big come Germania e Francia da un lato del tabellone e due rivelazioni come Portogallo e Galles dall’altra parte. Tra i Dragoni rossi britannici c’era anche David Cotterill. Oggi l’ex centrocampista è finito nei guai per vicende esterne al terreno di gioco.

TRUFFATORE?

Infatti Cotterill è sotto indagine per aver truffato alcuni compagni. Come riportato da Sportsmail, l’ex giocatore avrebbe convinto amici e conoscenti a fornirgli prestiti o a investire somme ingenti nel mondo dell’edilizia. La cifra del debito contratto da David ammonterebbe a 370.000 sterline.