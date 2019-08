Dall’Inghilterra: “Ancelotti fra un anno in MLS nell’Inter Miami di Beckham”

Ha del clamoroso la bomba lanciata dal Sun, fra i principali tabloid inglesi, secondo cui l’attuale allenatore del Napoli Carlo Ancelotti fra un anno raggiungerà David Beckham in MLS per guidare la squadra di sua proprietà, l’Inter Miami. Una voce che arriva con dodici mesi di anticipo appare come difficilmente credibile, ma se è stata riportata da uno dei giornali sportivi più importanti del Regno Unito qualche fondamento di verità ci sarà. Per il tecnico di Reggiolo, che si appresta al secondo anno sulla panchina dei partenopei, sarebbe il debutto assoluto nel campionato americano. Beckham è stato suo giocatore al Milan e al Paris Saint-Germain e lo avrebbe scelto per far decollare, migliorare e crescere il suo undici, nato nel 2018 e che – proprio per il 2020-2021 – affronterà per la prima volta l’MLS.