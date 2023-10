Dall’Inghilterra: Arsenal, Thomas Partey frustrato per il poco minutaggio

Secondo quanto raccontato nell'edizione odierna del "Daily Mirror" in Inghilterra, Thomas Partey potrebbe lasciare l'Arsenal già nel mese di gennaio. Centrocampista centrale di livello ed ex Atletico Madrid, il quotidiano britannico racconta della frustrazione del calciatore per il poco minutaggio concesso fin qui in stagione da Mikel Arteta, allenatore dei Gunners. Una situazione da monitorare con attenzione perchè, come anticipato in precedenza, Thomas Partey potrebbe presto decidere di cambiare aria. Su di lui, non è un mistero l'interesse della Juventus di Massimiliano Allegri, che da diversi anni apprezza il calciatore e lo riterrebbe elemento valido per il proprio centrocampo.