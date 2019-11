Dall’Inghilterra: Beckham pensa a Vieira per la panchina dell’Inter Miami

David Beckham continua a lavorare per il suo Inter Miami. Il club dell’inglese, a partire dal 2020, militerà nel campionato di Major League Soccer e lo Spice Boy vuole creare una squadra subito competitiva. Oltre ad aver messo nel mirino alcuni pezzi da novanta per il campo, come ad esempio l’attaccante del Barcellona Luis Suarez, l’ex centrocampista sognerebbe un nome di primo piano anche per la panchina. Secondo quanto raccolto dal Telegraph, Beckham avrebbe concentrato le proprie attenzioni sull’ex giocatore di Arsenal e Juventus Patrick Vieira. Il francese, attualmente tecnico del Nizza in Ligue 1, ha già allenato negli Stati Uniti in passato, guidando il New York City dal 2016 al 2018.