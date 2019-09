Dall’Inghilterra: Beckham vuole Zidane all’Inter Miami

Continua incessantemente il lavoro di David Beckham per alzare il tasso qualitativo dell’Inter Miami, la squadra da lui fondata nel 2018 e che, dal prossimo anno, prenderà parte al torneo di Major League Soccer. L’ex centrocampista sta infatti sondando il terreno per portare negli Stati Uniti giocatori di prima fascia, con l’intenzione di fare del club un punto di riferimento per il calcio americano. Inoltre, secondo quanto raccolto dal Mirror, avrebbe individuato anche il profilo ideale per la panchina.

IDEA – Beckham vorrebbe infatti portare a Miami l’attuale tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, alle prese con un avvio di stagione complicato, che lo ha portato a raccogliere solamente 5 punti nelle prime tre gare di Liga.