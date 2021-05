Dall’Inghilterra: c’è anche Ancelotti in corsa per il dopo Zidane al Real Madrid

Il tecnico di Reggiolo accostato ai madrileni

Carlo Ancelotti di nuovo al Real Madrid ? L'indiscrezione clamorosa arriva dall'Inghilterra e vorrebbe il mister di Reggiolo di ritorno in Spagna sulla panchina dei blancos in caso di addio, al termine della stagione, di Zinedine Zidane.

Secondo il Mirror, c'è anche il manager dell'Everton tra i candidati per raccogliere l'eredità di Zizou in vista della prossima annata. Ancelotti, già protagonista con le merengues tra il 2013 e il 2015, nonché vincitore della famosa "decima", ovvero la decima Champions League vinta dai blancos, potrebbe fare ritorno in Spagna. L'esperienza interessante in Inghilterra all'Everton non avrebbe ancora portato ai frutti sperati e, nonostante il tecnico italiano abbia più volte affermato di trovarsi bene e di voler crescere insieme ai Toffess, un'eventuale proposta madrilena potrebbe essere davvero allettante.