Dall’Inghilterra, clamoroso: il dopo Solskjaer al Manchester United sarà… Southgate

Indiscrezione clamorosa quella rilanciata dal Daily Mail riguardo al futuro del tecnico del Manchester United. La posizione di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, è in bilico. Una stagione tormentata da pochi successi e una classifica che stenta a decollare. La dirigenza avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di cambiare, ma probabilmente non subito.

Infatti, stando a quanto riporta il tabloid britannico, la pazza idea dei vertici del Manchester United, sarebbe quella di scegliere come successore del norvegese, l’attuale ct dell’Inghilterra Garteh Southgate. L’allenatore piace e ha dimostrato di sapere lavorare bene anche con i giovani che, in casa Red Devils, sono tanti. Chiaramente se la scelta dovesse ricadere proprio sul ct inglese, questo arriverebbe solamente dopo la fine dell’Europeo 2020, dunque la prossima estate.