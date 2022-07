Dall’Inghilterra: Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione allo United

Cristiano Ronaldo e il Manchester United sono molto lontani come non mai. Il fuoriclasse portoghese, tornato la scorsa estate ai Red Devils dalla Juventus, avrebbe chiesto allo United di essere ceduto in caso arrivasse un'offerta ritenuta soddisfacente dal giocatore e dal suo entourage. Lo riporta il Times, secondo cui il 37enne portoghese starebbe pensando di lasciare Old Trafford. La motivazione? Per continuare a giocare in Champions League.