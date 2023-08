Dall’Inghilterra: “Hazard ha deciso di lasciare il calcio”

Hazard è svincolato dallo scorso giugno, quando è stata ufficializzata la rescissione consensuale del contratto che avrebbe legato il fantasista ai Blancos per un'altra stagione.

Chissà se già all'epoca i propositi di ritiro balenavano nella testa di un giocatore che solo quattro anni fa fu pagato 100 milioni dal Real, con il quale però Eden ha giocato appena 76 partite ufficiali , 54 delle quali in Liga, con la miseria di 7 gol realizzati.

Dopo gli anni d'oro al Chelsea, il fantasista di La Louvière volle con insistenza il trasferimento al Bernabeu, dove però non è riuscito a incidere complici i tantissimi infortuni subiti.

Parziali anche le soddisfazioni avute in nazionale, della quale ha sempre continuato a fare parte nonostante il poco spazio trovato al Real, conquistando però solo un 3° posto ai Mondiali 2018 in Russia a fronte di tante delusioni sotto forma di eliminazioni precoci, l'ultima delle quali al primo turno del Mondiale in Qatar dello scorso autunno.