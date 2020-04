Dall’Inghilterra, il Liverpool trema: Klopp candidato numero uno per la panchina della Germania

Trema il Liverpool: Jurgen Klopp sarebbe il candidato numero uno per prendere il posto di Joachim Löw alla guida della Germania. L’allenatore Reds, secondo quanto afferma il Mirror, starebbe pensando ad un’evoluzione della propria carriera.

Dopo aver allenatore diversi club, il manager tedesco potrebbe ipotizzare un ruolo da ct della Nazionale. Klopp ha di recente rinnovato il proprio contratto col club inglese fino al 2024, ma la vittoria della Champions League della passata stagione e quella, al momento solo teorica, della Premier League in quest’annata, potrebbero portarlo a pensare ad un futuro diverso, distante dalla routine di tutti i giorni con i giocatori di un club. Klopp sarebbe perfetto per il dopo Löw per riportare al successo la Mannschaft.

I PENSIERI DEL TECNICO TEDESCO