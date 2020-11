Dall’Inghilterra, il Mirror è una sentenza per Pogba: “Con un Van de Beek così…”

Donny Van de Beek in, Paul Pogba out. Sembra essere questo il mood in Inghilterra, almeno per i tabloid britannici. Dopo la vittoria del Manchester United in Champions League contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir, in terra inglese sono sicuri che per il Polpo sarà un vero problema riconquistare un posto in squadra nell’undici titolare.

Il Mirror, infatti, ci va giù pesante con alcuni titoli che mettono decisamente da parte il campione del mondo con la Francia. “L’assenza di Pogba ha dato una chance a Van de Beek che l’ha sfruttata”, si legge nella versione online del tabloid. “L’acquisto estivo ha spostato rapidamente la palla, rompendo le linee e fornendo un grande aiuto ai difensori dello United. Una prestazione eccezionale”, scrivono ancora gli inglesi.

Come se non bastasse, poi, ecco la sentenza: “La prestazione di Van de Beek mette dubbi a Solskjaer sulle future possibilità di Pogba di trovare un posto in squadra. Le occasioni per lui potrebbero ridursi notevolmente”. Non certo un bel momento per Pogba, out per recuperare da un piccolo problema fisico, e che solamente pochi giorni fa aveva ammesso di non attraversare un bel periodo nella sua carriera sportiva.