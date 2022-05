Dall’Inghilterra: il rinnovo di Guardiola per il sì definitivo di Haaland

La mossa decisiva per portare il bomber nel club

Il Manchester City è alle battute finali per l'ingaggio di Erling Haaland . Nel mese di aprile il club campione d'Inghilterra in carica avrebbe messo la freccia per l'acquisto del centravanti norvegese e ora conta di finalizzare l'accordo al più presto. Per la chiusura dell'affare, ci sarebbe stato un fattore decisivo: la certezza del rinnovo di Pep Guardiola con i Citizens.

Infatti, come riportato dal Sun, sebbene il prolungamento di contratto del manager catalano col club non sia stato ancora ufficialmente firmato, pare che l'accordo tra le parti ci sia e possa vedere il mister andare avanti fino al 2025 con opzione anche per un altro anno. Sarebbe stata appunto questa mossa della società per il suo allenatore ad aver convinto il giocatore norvegese a dire di sì alla proposta. Haaland vorrebbe essere allenato a lungo da Guardiola e sapere che il tecnico resterà per tanti anni pare abbia appunto favorito la trattativa.