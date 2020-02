Dall’Inghilterra, il Times svela il futuro di Guardiola: ecco cosa farà al termine della stagione

Il futuro di Pep Guardiola è l’argomento all’ordine del giorno. Dopo l’esclusione dalle coppe del Manchester City, il manager catalano potrebbe non rimanere alla guida del club senza la possibilità di partecipare alle massime competizioni europee. Ecco perché per il tecnico ex Bayern Monaco e Barcellona è partito il “toto panchina”. Se per alcuni l’allenatore partirà sicuramente da Manchester, per altri, vedasi il The Times, non è così.

Secondo l’importante tabloid, infatti, la giornata di domani dovrebbe essere di cruciale importanza per conoscere il futuro di Pep Guardiola. Stando alle indiscrezioni, il manager vorrebbe rimanere come allenatore del Manchester City anche nella prossima stagione a prescindere da quanto verrà definito in merito all’esclusione dalle coppe. Lo stesso allenatore dovrebbe confermare il tutto nella giornata di martedì, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il West Ham.