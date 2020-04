Dall’Inghilterra: Karius si rivolge alla Fifa per liberarsi dal Besiktas

Il nome di Loris Karius rimarrà per sempre legato alla finale di Champions League 2018, quando il portiere, con alcuni suoi grossolani errori, consegnò al Real Madrid la Champions League ai danni del suo Liverpool. Da allora la carriera dell’estremo difensore è diventata un calvario, con gli incubi di quella sera che continuano ancora a tormentarlo. Il tedesco ha cercato di rilanciarsi al Besiktas, club nel quale è approdato in prestito biennale nell’estate 2018, ma anche qua le cose non stanno andando proprio al meglio.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Secondo quanto riporta il Mirror, il tedesco, che non riceverebbe il proprio stipendo da ben quattro mesi, si sarebbe rivolto alla Fifa per ottenere la risoluzione del suo contratto con il club turco. “Karius è andato alla Fifa per chiedere gli stipendi non pagati e per la risoluzione del contratto – ha confermato Erdal Torunogullari, membro del consiglio di amministrazione del Besiktas -. Vuole andarsene, questa è la sua decisione”.