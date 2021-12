Dall’Inghilterra: l’Everton pensa a Mourinho in caso di addio di Benitez

Rumors sul futuro del mister spagnolo e di quello portoghese

Dopo il pesante k.o. nel derby col Liverpool la panchina di Rafael Benitez all' Everton scricchiola. Non si può dire lo stesso di quella della Roma occupata da José Mourinho , anche se il destino dei manager sembra poter essere decisamente legato.

Infatti, dall'Inghilterra lanciano il nome dello Special One per rimpiazzare eventualmente il manager spagnolo. Secondo il Daily Star, citato anche dal Mirror, nonostante Mourinho sia sbarcato solo a luglio scorso a Roma, l'allenatore giallorosso sarebbe aperto ad un eventuale ritorno in Premier League se dovesse presentarsi l'opportunità giusta. In questo senso, la panchina dell'Everton sarebbe apprezzata anche se va precisato che la dirigenza Toffees ha più volte confermato Benitez. Nonostante i risulati non convincenti, infatti, i vertici dirigenziali hanno tranquillizzato l'ambiente spiegando che il momento duro verrà superato e che presto vi saranno situazioni migliori.