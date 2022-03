Dall’Inghilterra, Lukaku irritato per rumors sul futuro: non vuole lasciare Chelsea

Novità sull'attaccante

Romelu Lukaku di ritorno all' Inter ? Forse no. In Inghilterra raccontano della reazione del bomber belga del Chelsea in merito ai recenti rumors sul suo futuro con tanto di ipotesi di taglio ingaggio pur di rivestire la maglia nerazzurra del club italiano.

Precisamente il Telegraphfa sapere che il centravanti Blues sarebbe irritato per le voci di questa settimana secondo cui vorrebbe lasciare Londra dopo le ormai note vicende societarie che riguardano il patron Roman Abramovich. Da quanto si apprende, in realtà, Lukaku non avrebbe nessuna intenzione di salutare il Chelsea in questo momento anche perché andrebbe a rovinare il suo rapporto con la tifoseria. Il belga non vuole passare per traditore e rovinare il feeling che sente con l'ambiente nonostante la sua stagione allo Stamford Bridge sia stata, fin qui, non certo molto positiva.